Twintigtal banen bedreigd door ontmanteling van staalproductie bij BCM Hoogstraten

Hoogstraten - Bouwbedrijf Bolckmans in Hoogstraten wil zijn staalproductiefaciliteit BCM ontmantelen. Dat kondigt het bedrijf maandag aan. Zowat twintig banen komen daardoor in het gedrang.

Het bedrijf wil meer inzetten op één-op-éénformules met bedrijfsklanten, niet alleen in staal maar ook in beton, hout of een combinatie van producten. Het is dan ook niet meer rendabel om de staalproductie zelf te doen. Daarom zal die in de toekomst worden uitbesteed aan externe partners. “De knowhow en tekeningen blijven wel gewoon intern”, zegt Dimitri Huygen, gedelegeerd bestuurder bij Bolckmans.

Voor de ongeveer twintig getroffen arbeiders wordt intern en bij partnerbedrijven naar een oplossing gezocht. “We zullen een aantal mensen binnen ons bedrijf kunnen houden, enkele anderen zitten tegen hun pensioen”, zegt Huygen. “Zo hopen we het aantal naakte ontslagen beperkt te houden.”

Het bedrijf wil conform de wet-Renault handelen en zal in de komende dagen overleggen met de vakbondsafgevaardigden.

In andere afdelingen van Bolckmans is het bedrijf naar eigen zeggen sterk aan het groeien. “De ontwerp-, bouwinformatiemodellen- en engineersafdeling worden verder versterkt.” Daarvoor zijn er vacatures, hier gaat het in de eerste plaats om hoogopgeleide profielen zoals ingenieurs en architecten.