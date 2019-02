Omstreden Vranjes niet in Luik voor topper van Anderlecht... maar op uitstap naar Athene om harde kern te bezoeken

Het verhaal van Ognjen Vranjes (29) bij Anderlecht is uit sinds het bestuur hem in januari definitief naar de B-kern stuurde. Maar door zijn bedenkelijke reputatie (naaktfoto uitgelekt, fascistische tattoo, ­gedweep met hooligans,...) werd er in de wintermercato geen oplossing gevonden voor de Bosnische verdediger van 3 miljoen euro. En dus bleef Vranjes bij Anderlecht. In theorie althans, want in de praktijk lijkt hij al vertrokken. Dit weekend trok hij niet mee naar Sclessin voor de topper van zijn werkgever, maar verkoos hij een uitstapje naar Athene om zijn vrienden uit de harde kern te bezoeken...