British American Tobacco overweegt afdeling in Molenbeek te sluiten

Sint-Jans-Molenbeek - Bij British American Tobacco (BAT) staan 35 banen op de tocht. Het gaat om de werknemers van de afdeling GBS in Sint-Jans-Molenbeek, waarvan de activiteiten zouden verhuizen naar Roemenië. De intentie tot sluiting werd bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zo bevestigen directie en vakbond.

GBS is een dienstencentrum dat financiële en HR-diensten levert aan activiteiten van BAT. De reorganisatie kan ook gevolgen hebben voor vier werknemers in Luxemburg. De overige BAT-activiteiten in België zouden niet getroffen worden.