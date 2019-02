Ook De Munt genomineerd voor International Opera Awards

Brussel - Behalve het Opera Ballet Vlaanderen is ook De Munt in diverse categorieën genomineerd voor de International Opera Awards. De prestigieuze prijzen worden op maandag 29 april 2019 toegekend, tijdens de awardceremonie in Sadler’s Wells, in Londen.

De Munt komt in aanmerking voor Best New Production met Leos Janáceks ‘Z mrtvého domu’ (‘Uit een dodenhuis/knekelhuis’), een coproductie met het Royal Opera House Covent Garden en de Opéra de Lyon die deze herfst op de affiche stond in de regie van Krzysztof Warlikowski. De Pool, een vertrouwde naam in de Munt, is zelf genomineerd in de categorie Best Director.

Ook de Belgische sopraan Jodie Devos en haar Franse collega Sabine Deveilhe zijn genomineerd, respectievelijk als Best Young Singer en als Best Female Singer. Allebei zongen ze in september ‘Die Köningin der Nacht’ in de De Munt-productie van Mozarts opera ‘Die Zauberflöte’. Enkele voorstellingen van ‘De Toverfluit’ werden gedirigeerd door de Britse dirigent Ben Glassberg, die een nominatie ontving als Best Newcomer.

De Franse bariton Stéphane Degout versierde een nominatie in de categorie Best Recording (Solo recital). Ook hij is kind aan huis in de Munt. De Canadese sopraan Barbara Hannigan, die binnenkort in de Munt haar debuut maakt als operadirigente met ‘The Rake’s Progress’ van Igor Stravinsky, maakt kans op de Reader’s Award van Opera Magazine, het tijdschrift dat deze operaprijzen organiseert.

In de categorie Best Designer dingen Paolo Fantin en de Fransman Pierre-André Weitz mee, eerstgenoemde voor zijn decorontwerp voor ‘Cavalleria Rusticana’ & ‘Pagliacci’ (respectievelijk van Petro Mascagni en Ruggero Leoncavallo), de Fransman verzorgde als vaste scenograaf van Olivier Py in de Munt onder meer het toneelbeeld van ‘Dialogues des Carmélites’, ‘Lohengrin’ en, heel recent, ‘La Gioconda’.

Eerder was al bekend geworden dat Opera Ballet Vlaanderen is genomineerd voor de International Opera Awards en dat in de hoofdcategorie Opera Company of the Year. Het is al de vierde keer dat Opera Ballet Vlaanderen de nominatie krijgt, maar winnen lukte nog nooit. Opera Ballet Vlaanderen moet afrekenen met onder meer de Opéra national de Paris, Deutsche Oper am Rhein, Theater an der Wien, Houston Grand Opera en Göteborg Opera.

Net als bij De Munt kan Opera Ballet Vlaanderen in andere categorieën duimen voor talenten die bij haar kind aan huis zijn. Dat geldt voor Calixto Bieito als beste regisseur en Rebecca Ringst als beste ontwerper. Bieito en Ringst werken momenteel samen aan de nieuwe opera “Les Bienveillantes” (naar de roman uit 2006 ‘De welwillenden’ van Jonathan Littell). Ook scenograaf Johannes Leiacker, de Litouwse sopraan Asmik Grigorian en de Franse tenor Julien Behr zijn genomineerden met een link met Opera Ballet Vlaanderen. Tot slot maakt de opera ‘Usher’ van componiste Annelies van Parys kans op de award voor “World Premiere”. ‘Usher’ staat volgend seizoen op het programma bij Opera Ballet Vlaanderen.