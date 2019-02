Het lot van STVV: beste voetbal ooit, maar geen kat die het wil zien: “Blijkbaar zien de mensen ons liever kampioen spelen in tweede klasse”

Super Sunday eindigde gisteren met een sisser. Op vlak van enthousiasme, toch. Want hoewel clubs als Moeskroen, KV Oostende of KV Kortrijk afgelopen weekend thuis speelden, viel de laagste opkomst te noteren op Stayen. Slechts 4.145 fans zagen hoe Sint-Truiden zich weer in de top zes speelde. Met attractief voetbal. Op weg naar het beste resultaat in tien (!) jaar. En toch geen volk. Op zoek naar een verklaring.