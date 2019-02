Gemeentehuis Sint-Joost-ten-Node geëvacueerd na vondst van brief met verdacht poeder

Sint-Joost-ten-Node - Het gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node is maandagvoormiddag rond 10.00 uur geëvacueerd nadat er een brief met wit poeder werd aangetroffen. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node). Intussen is het gebouw opnieuw vrijgegeven.

“Er is maandagochtend een poederbrief ontvangen”, zegt de politiewoordvoerder. “Het aanwezige personeel en het publiek is rond 10.00 uur geëvacueerd. De Civiele Bescherming is daarop ter plaatse gekomen en heeft de envelop meegenomen. Rond de middag kon het gebouw vrijgegeven worden. Wat er in de envelop zat, zal nu verder onderzocht worden.”