Klanten beroofde bank: “Mijn hart is gebroken”

Antwerpen -

Na de bankinbraak in de Antwerpse Belgiëlei zondag zijn heel wat klanten onzeker over hun kluis. “Is de mijne leeggeroofd of niet, we hebben er het raden naar”, klinkt het bij één van de klanten die maandagochtend naar de bank kwam om verhaal te halen. Momenteel krijgen ze nog geen antwoord op hun vragen. Zondag slaagden inbrekers erin om in de kluizenkamer te geraken. Ze hadden 2 tunnels gegraven en over een afstand van wel 100 meter door rioolbuizen gekropen. “Het is net als in de films”, voegt een klant er nog aan toe.