“Politie valt in kader van drugsonderzoek binnen op drie plaatsen in Aarschot”

Aarschot - De politie heeft volgens ROB-tv maandagmorgen een inval gedaan op drie plaatsen in Aarschot. Op minstens twee locaties werden cannabisplantages aangetroffen.

Volgens de Oost-Brabantse tv-omroep gaat het om een woning in Oudenbos in deelgemeente Rillaar en een café aan de Leuvensesteenweg, waar telkens honderden cannabisplantjes werden aangetroffen. De plantages worden momenteel ontmanteld.

De Leuvense parketwoordvoerster Sarah Callewaert weigert momenteel in het belang van het lopend gerechtelijk onderzoek elke commentaar. Dit gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de onderzoeksrechter die aangesteld werd in deze zaak. “We zullen pas informatie geven als het onderzoek dit toelaat. Wellicht gebeurt dat pas later deze week”, aldus Callewaert.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten verwees maandagmorgen in Leuven in de marge van haar eedaflegging als kersvers burgemeester van Aarschot door naar het parket voor verdere informatie over deze politie-interventies. “Deze invallen kaderen algemeen in het belang dat wij hechten aan veiligheid”, was het enige wat ze kwijt wou.