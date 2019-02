Onderzoek naar verdacht overlijden van baby in Mechels ziekenhuis

Antwerpen / Mechelen - De Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby het voorbije weekend. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Het kindje zou acht maanden oud zijn geweest en in de nacht van zaterdag op zondag zijn binnengebracht in het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Na overbrenging naar het UZA in Antwerpen is het overleden. Het parket beschouwt het als een verdacht overlijden, maar wil vooralsnog niet meer details kwijt.