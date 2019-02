Anderlecht-aanvoerder Sven Kums is papa geworden van dochtertje Juliette: “Made in UZ Brussel”

Sven Kums is de fiere papa geworden van zijn eerste dochtertje, Juliette. Dat maakte de aanvoerder van Anderlecht, die zondag nog scoorde op Standard, vandaag bekend op Instagram. Mét een opvallend en vooral dankbaar onderschrift: “Made in UZ Brussel.”

Sven Kums (30) en zijn echtgenote Caroline De Clercq (28) maakten er nooit een geheim van dat de zwangerschap tot stand was gekomen via een ivf-behandeling in het UZ Brussel. “Veel dank aan het UZ”, zei Kums al toen hij de zwangerschap in augustus aankondigde. “En heel veel succes aan de andere passagiers op de IVF-trein.”

Ook deze keer betrekt hij dankbaar het ziekenhuis in het heuglijke nieuws: “Juliette Kums, geboren op 31 Januari in AZ Halle, made in UZ Brussel.”