Man die zichzelf uitgeeft als agent tegenover jonge vrouwen krijgt vier jaar cel: “Hij koos zijn slachtoffers zorgvuldig uit”

Brugge - Een 35-jarige man uit Damme is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Stijn T. gaf zich tegenover jonge vrouwen uit als politieman, maar zijn precieze bedoelingen blijven onduidelijk. Het OM had 45 maanden cel gevorderd. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 3.000 euro toegekend.

Op 26 december 2017 trok Febe D. (25), die toen nog in Brugge woonde, om 4 uur ‘s nachts huiswaarts na haar shift in het postkantoor in Knokke-Heist. In de Natiënlaan werd ze aan de kant gezet door een man in een wagen met een blauw zwaailicht. “Ik ben van de undercoverdienst. Uw wagen wordt gezocht na een ongeval met vluchtmisdrijf”, loog Dammenaar Stijn T. Hij maande het meisje aan om op de passagiersstoel van haar wagen te gaan zitten, boeide haar met spanbandjes en nam plaatst achter het stuur. Zogezegd om naar het politiebureau te rijden.

Blinddoek

Niet ver van het commissariaat reed T. een parking op en haalde hij een blinddoek uit de koffer. Op dat moment had D. haar handen al losgewrikt en gaf ze een slag aan D., die vervolgens een alarmpistool tegen haar hoofd plaatste. Het meisje stapte opnieuw in maar kon de deuren vergrendelen en ervandoor gaan met de wagen.

Begin februari 2018 werd T. opgepakt en sindsdien zit hij in de cel. Tijdens het onderzoek kwamen nog twee gelijkaardige feiten aan het licht. Gekleed in een oranje fluojas maakte T. in februari 2017 een achttienjarig meisje wijs dat haar fiets voldeed aan de beschrijving van een gestolen rijwiel. Omdat ze haar moeder niet mocht bellen, begon het meisje te huilen, waarna ze mocht gaan. En ook in maart 2017 benaderde T. in Brugge een jonge bestuurster. Hij loog dat haar nummerplaten als gezocht stonden opgegeven, maar de vrouw rook onraad en ging ervandoor.

Slachtoffers zorgvuldig uitgekozen

Volgens Jan De Groote, de advocaat van Febe D., had T. de feiten zorgvuldig gepland. “Hij had mijn cliënte al een paar keer geobserveerd voor hij zijn slag sloeg. In zijn wagen trof de politie meermaals vreemde attributen en wapens aan, zoals zelfgemaakte handboeien, een geweer met afgezaagde loop, een getapete skibril, een blauw zwaailicht en een babygun. Hij ging doordacht te werk en koos zijn slachtoffers zorgvuldig uit.”

Hoewel geen enkel slachtoffer verklaarde dat hij geld vroeg, hield Stijn T. tijdens het proces vol dat hij de feiten pleegde om zijn gokschulden af te betalen. “Van een minutieuze voorbereiding was helemaal geen sprake. Hij handelde in een impuls en onder invloed van drugs”, stelde zijn advocaat Bart Bleyaert.