Ambre (18) getuigt hoe een taxichauffeur haar misbruikte: “Hij verplichtte me hem te bevredigen”

De 18-jarige Ambre Cardoso Da Luz heeft in Waalse media getuigd over hoe ze tijdens een avondje uit werd aangerand door een taxichauffeur. De man verplichtte het meisje tot seksuele handelingen. Volgens het slachtoffer was de chauffeur niet aan zijn proefstuk toe: “Ik vertel hierover omdat ik wil voorkomen dat het ook nog met anderen gebeurt.”

Het incident vond afgelopen jaar plaats in november tijdens een avondje uit om haar achttiende verjaardag te vieren. Omstreeks 1 uur ’s nachts nam ze een taxi. Maar wat een ritje huiswaarts van tien minuten moest worden, veranderde in meer dan een uur de hel doorstaan.

“Als een beest”

De straat waar Ambre woont, is vaak moeilijk te vinden voor een GPS. Om die reden had ze plaats genomen op de passagiersstoel, naast de taxichauffeur. “Zo kan ik op tijd de weg wijzen”, vertelt ze aan La Capitale. “Toen we voor een stoplicht stonden en het licht op groen sprong, bleef de wagen staan. Ik vroeg me meteen af wat er aan de hand was.” Op dat moment liep het grondig mis. “Plots besprong de chauffeur me als een beest. Hij probeerde me te kussen. Ik voelde me als verlamd.”

Ambre slaagt er uiteindelijk toch in om de chauffeur weg te duwen, maar de man start meteen zijn auto en rijdt verder. Het stoplicht dat intussen weer op rood staat, negeert hij. “Toen vroeg de chauffeur of we bijna bij mij thuis waren, waarop ik ja antwoordde. Hij stopte en ik betaalde hem de gevraagde 15,10 euro”, vertelt het meisje. Net toen Ambre dacht dat het allemaal voorbij was, zet de man zijn wagen opnieuw in gang. “Hij reed naar de verlaten parking van een Lidl-supermarkt. Ik wilde wegrennen maar de autodeur was op slot. Ik raakte volledig in paniek, het werd zwart voor m’n ogen.”

Masturberen

De taxichauffeur doet vervolgens zijn broek open en ontbloot zijn geslachtsdelen. “Hij pakte mijn hand krachtig vast en ik moest hem bevredigen. Hij begon mijn borsten te strelen en smeekte mij om hem te kussen. De strijdlustige Ambre geeft echter niet op. Ze verzet zich heftig. Daarop start de chauffeur voor de derde keer zijn wagen en rijdt verder naar de straat van het meisje. Een doodlopende, rustige straat. “Ik had zoveel stress, ik wist niet meer wat te doen. Ik weeg 50 kilo, hij is zeker 40 kilo zwaarder. Hij begon me opnieuw te kussen, greep naar mijn geslachtsdelen onder mijn kleren.”

“Ik ben bang”

Uiteindelijk blijkt de chauffeur bevredigd. Hij zet het meisje af aan huis, Ambre zegt niets meer. “Ik was thuis om 2.30 uur. Ik heb meteen de politie gebeld. Ik ging mee naar het politiebureau voor verhoor. Er werden ook DNA-stalen genomen, er zat sperma op mijn kledij.”

Een paar uur later wordt de taxichauffeur gearresteerd, maar nog geen halve dag later wordt hij opnieuw vrijgelaten. Ambre is doodsbang dat de man haar opnieuw zal komen opzoeken. “Hij weet waar ik woon, waar ik werk. Ik heb een knoop in mijn maag.”

Dat de man weer vrij rondloopt, shockeert menig buurtbewoner. Het onderzoek loopt nog verder, wellicht wordt deze week nog beslist hoe het verder moet. Ondertussen getuigt Ambre aan verschillende media over het incident. “Ik wil getuigen om te voorkomen dat dit ook met een ander gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat het niet de eerste poging was van de taxichauffeur”, zegt het 18-jarige meisje.