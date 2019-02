Rechtstreekse getuige van aanslag Joods Museum: “Mehdi Nemmouche doet me denken aan de schutter”

Brussel - “Mehdi Nemmouche doet me denken aan de schutter van de aanslag op het Joods Museum.” Dat heeft een rechtstreekse getuige van de aanslag op het Joods Museum van België maandagnamiddag verklaard. De jonge vrouw zag de schutter net voor hij Dominique Sabrier neerschoot en kon hem beschrijven. Toen de voorzitter haar vroeg of één van de beschuldigden haar aan de schutter deed denken, zei ze ja en duidde ze Nemmouche aan. Overigens begon de namiddagsessie met een bitse woordenwisseling tussen twee advocaten.

De jonge vrouw was met haar partner op weg naar het jazzfestival op de Zavel en ze liepen voorbij het Joods museum toen ze dachten schoten te horen. “Ik keek naar binnen en zag lichamen liggen”, zei de jonge vrouw. “Even verderop zag ik een man gehurkt zitten. Hij droeg een pet en een zonnebril, had een gebruinde huid en donker haar. Hij keek me even aan en opende toen opnieuw het vuur. Toen zijn we weggelopen.”

Zonnebril herkend

Zowel volgens de jonge vrouw als volgens haar partner was de schutter heel kalm. De jonge vrouw kon een beschrijving geven van de man maar haar partner kon dat niet. “Hij had een rond gezicht, met een vierkante kin”, verklaarde de jongedame. “Hij leek een jaar of 40 en leek een buikje te hebben.”

Beiden kregen ook de zonnebril voorgelegd die bij Mehdi Nemmouche gevonden werd, en volgens de jonge vrouw leek die wel op de zonnebril van de schutter. Toen de voorzitter haar vroeg of ze de schutter zou herkennen, antwoordde de jonge vrouw bevestigend. Op de vraag of één van de beschuldigden haar aan de schutter deed denken, zei ze “ja” en wees ze Mehdi Nemmouche aan.

“Eerste herkenning”

Meester Sébastien Courtoy, de advocaat van Mehdi Nemmouche, wees erop dat zij de eerste getuige was die meende Nemmouche te kunnen herkennen.

“De vijf andere getuigen die we al gehoord hebben, konden dat niet”, klonk het. “Zelfs haar partner, die bij haar was en hetzelfde gezien heeft, herkent Nemmouche niet. Ik wijs er ook op dat zij vier jaar geleden verklaarde dat de schutter een bleek gezicht had, en nu plots dat hij een gebruind gezicht had. Ze had het toen ook over een veertiger met een buikje, en de ene keer weet ze niet of hij een pet droeg, en een andere keer dan weer wel. Ik vermoed dat er enige contaminatie is geweest door de jarenlange verslaggeving over onze cliënt.”

Bitse sfeer

De namiddagsessie begon overigens met een bitse woordenwisseling tussen de advocaat van Mehdi Nemmouche, Sébastien Courtoy, en die van een van de burgerlijke partijen, Vincent Lurquin.

Lurquin, de advocaat van een vrouw die in het museum aanwezig was tijdens de aanslag, haalde uit naar de verdediging van Nemmouche. Hij zei onder meer dat de getuigen in de voormiddag, oudere dames, ondanks hun trauma’s toch kwamen getuigen, terwijl beschuldigde Nemmouche zich in stilzwijgen blijft hullen. Courtoy werd kwaad en had meteen een sneer in huis voor Lurquin, de advocaat bij wie inbrekers vorige week een valse kalasjnikov en een baseballknuppel achterlieten. “Ik heb geen lessen te krijgen van mensen die het dossier niet hebben gelezen”, zei hij. “En ik beeld mij op Facebook ook niet af met een baseballknuppel.”

Lurquin, die als profielfoto op Facebook inderdaad een cartoon gezet heeft waarop hij met baseballknuppel en kalasjnikov te zien is, eiste meteen verontschuldigingen. Die kwamen er niet.