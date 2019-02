Verschijning Melikan Kucam uitgesteld: “Elke dag nieuwe stukken voor het strafdossier”

Antwerpen - De verschijning van Melikan Kucam (44) voor de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling is maandag uitgesteld naar 12 februari. Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Hij zit intussen al drie weken achter de tralies.

Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Het ging om leden van de christelijke Assyrische gemeenschap. Hij zou bedragen van 2.000 tot 10.000 euro ontvangen hebben om mensen op die lijst te zetten, maar Kucam ontkent dat met klem.

“Er worden nog elke dag nieuwe stukken aan het strafdossier gevoegd. We hopen tegen volgende week een duidelijker beeld te hebben”, zegt advocaat Frank Coel, die voor Melikan Kucam optreedt.

De veertiger zit intussen al drie weken in de cel. Hij ging in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding door de raadkamer, waardoor het nu aan de KI is om te oordelen of hij al dan niet in voorhechtenis moet blijven.