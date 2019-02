18-jarige vrouw gegrepen door wagen in Fernelmont

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent -

Een vrouw van 18 is maandagmorgen gegrepen door een wagen in Hingeon (Fernelmont), in het noorden van de provincie Namen. Dat heeft het parket van Namen laten weten. De vrouw was op slag dood.