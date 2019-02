Antwerpen -

Honderden mensen, ook uit andere provincies, zijn afgezakt naar een gebedswake voor Emre Sogutlu, het slachtoffer van de schietpartij afgelopen zaterdag in de Antwerpse Brederodestraat. De gebedswake vond plaats in de Mehmet Akif Moskee aan de Desguinlei in Antwerpen.