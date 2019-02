Brussels Airlines schrapt volgende week minstens een op de acht vluchten

Brussel - Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft al 28 vluchten van en naar Brussels Airport geschrapt op 13 februari, de dag van de nationale staking in België. De impact kan nog oplopen, afhankelijk van de stakingsbereidheid bij de verschillende luchtvaartactoren. Als de luchtverkeersleiders van skeyes bijvoorbeeld massaal staken, zullen er helemaal geen of nauwelijks lijnvluchten kunnen plaatsvinden.

Brussels Airlines zou normaal 222 vluchten uitvoeren op 13 februari. Maar daarvan werden er al 28 geschrapt: 14 heen- en 14 terugvluchten. “We hebben 14 rotaties uit het systeem gehaald en de 1.256 passagiers herboekt”, aldus woordvoerster Wencke Lemmes.

De geannuleerde vluchten zijn vluchten van en naar steden die Brussels Airlines meermaals per dag aandoet, zoals Berlijn, Genève, Londen en Stockholm.

Afwachten

De vluchten werden geschrapt op basis van de beschikbare informatie over de impact van de nationale staking bij bijvoorbeeld afhandelaar Swissport. Het gaat dus om een voorlopige inschatting, die nog kan evolueren. “Het is afwachten hoe groot de impact zal zijn bij andere bedrijven” op de luchthaven.

Het gaat dan niet in het minst over luchtverkeersleider skeyes, waar een stakingsoproep is gelanceerd die volgens de christelijke vakbond goed zal worden opgevolgd. “Er zullen geen lijn- en chartervluchten in het Belgisch luchtruim plaatsvinden”, voorspelde ACV-sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts eind vorige week.

“We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen, zodat we onze passagiers kunnen verwittigen”, besluit de woordvoerster van Brussels Airlines.

De uitbater van de luchthaven, Brussels Airport, heeft nog geen zicht op de totale hinder. Er worden wel annuleringen en vertragingen verwacht. Reizigers wordt aangeraden hun luchtvaartmaatschappij te contacteren.