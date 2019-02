Douglas Costa van Juventus komt zonder kleerscheuren uit auto-ongeluk

Douglas Costa is maandag met de schrik vrijgekomen nadat hij betrokken raakte bij een auto-ongeluk.

Meerdere Italiaanse media melden dat de Braziliaanse winger van kampioen Juventus op de snelweg tussen Livorno Ferraris en Santhia in het noorden van Italië met zijn Jeep Cherokee in aanraking kwam met een Fiat Punto. De 47-jarige man die in die wagen aan het stuur zat, moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Costa zou er vanaf komen met enkele schrammen. Hij zou maximum enkele dagen out zijn.

Douglas Costa, 28, speelde dit seizoen al 24 wedstrijden voor Juventus. Hij maakte daarin een goal en deelde twee assists uit. Afgelopen weekend werd hij in de competitiematch thuis tegen Parma aan de rust gewisseld. De Oude Dame raakte daarin, ondanks twee doelpunten van Cristiano Ronaldo, niet verder dan een 3-3 gelijkspel.