Beluister nu onze derde ‘Sjotcast’: over de kebabzaak van broer Bolat, de cirkel van Cercle en VAR-rassende wendingen

Een nieuwe week, een nieuwe Sjotcast. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen voetbalredacteurs Gert Gysen en Guillaume Maebe u samen met eindredacteur Lars Godeau mee doorheen de wondere wereld van het voetbal. In aflevering drie zijn de mannen net als de refs stilaan kapot gecorrigeerd. Gert bezocht de kebabzaak van de broer van Sinan Bolat, Guillaume herontdekt de scheidsrechter in zich en Lars gaat op zoek naar de cirkel van Cercle.

Sjotcast verschijnt elke maandag om 16u. U kan de tweede aflevering hieronder beluisteren. U kan zich ook abonneren via een podcast-app op uw smartphone, via Spotify of via iTunes. Gebruik hiervoor de zoekterm ‘Sjotcast’.

Onze drie podcasters

Guillaume Maebe (28) viert in 2019 zijn vijfde werkverjaardag bij Het Nieuwsblad. Als gewezen watcher voor Club Brugge schrijft hij zijn artikels nu vooral voor de website. Durft wel eens een tactisch stuk te plegen. Bezit als waarschijnlijk enige persoon in dit land een shirt van Geri Cipi.

Gert Gysen (31) is met tien jaar ervaring als voetbaljournalist de veteraan van deze podcast. Hij volgt voor Het Nieuwsblad dan ook niet toevallig de oudste club van het land, Royal Antwerp FC. Stond ooit onder de lat bij de laatste van vierde provinciale, maar schopte het als journalist gelukkig wel tot op het WK voetbal.

Lars Godeau (27) werkt sinds 2016 als eindredacteur op de sportredactie. Daarvoor was hij freelancer en een veel te trage middenvelder. Droomt wel nog geregeld van de goal van Andres Mendoza op AC Milan.

U kan onze sjotcasters ook volgen op Twitter via Twitter.com/sjotcast. Via mail zijn Gert, Lars en Guillaume te bereiken op Sjotcast@nieuwsblad.be.