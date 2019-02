Bitcoinbaas die als enige wachtwoord van 165 miljoen euro kent, overlijdt: klanten zijn al hun geld kwijt

Klanten van de Canadese cryptobeurs QuadrigaCX zitten in zak en as nadat in december oprichter Gerald Cotten overleed. De man was de enige die over het wachtwoord beschikte dat toegang kan verschaffen tot zo’n 165 miljoen euro aan fondsen.

Op 9 december 2018 overleed Gerald Cotten, de oprichter van Canada’s grootste bitcoinplatform QuadrigaCX, aan de gevolgen van de ziekte van Crohn. Cotten was op reis in India voor de opening van een weeshuis.

De bitcoinbeurs heeft nu bescherming van schuldeisers aangevraagd, want Cotten was de enige die de sleutel kende van de ‘cold wallets’, dat zijn portefeuilles met crypto’s die lokaal bewaard worden en zo minder risico lopen op hacking of diefstal. Helaas was Cotten de enige die de sleutel kende die toegang geeft tot de fondsen, waardoor klanten van QuadrigaCX nu in zak en as zitten. In totaal zouden zo’n 165 miljoen euro’s aan valuta en cryptomunten niet meer toegankelijk zijn.

“De voorbije weken hebben we er alles aan gedaan om onze liquiditeitsproblemen op te lossen”, klinkt het in een korte mededeling op de site van QuadrigaCX. “Helaas waren onze inspanningen tot nog toe niet succesvol.”