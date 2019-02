Red Flame Aline Zeler gaat volgend seizoen beloftenteam van PSV coachen

Recordinternational Aline Zeler zal volgend seizoen het beloftenteam van PSV Vrouwen onder haar hoede nemen. Dat maakten de Eindhovenaars maandag bekend op hun website.

De 35-jarige Zeler nam nog geen beslissing of ze tegelijkertijd ook als speelster doorgaat. In oktober zette de verdedigster nog een punt achter haar interlandcarrière.

“Ik ben heel trots dat PSV mij deze kans geeft”, reageerde Zeler. “Het is een bijzonder project waar ik een succes van hoop te maken. Op dit moment focus ik me natuurlijk nog op het eerste team, waarmee ik kampioen wil worden. Daarna stort ik me met veel plezier op de toekomst van de vrouwentak van PSV en dit project.”

Zeler is met 109 caps Belgisch recordinternational. De barragewedstrijd Zwitserland-België (1-1) van begin oktober was haar laatste interland. Ze debuteerde in maart 2005 bij het nationaal vrouwenelftal.

In clubverband speelde de Belgisch-Luxemburgse voor achtereenvolgens Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Vorige zomer trok Zeler naar Nederland en vervoegde ze PSV.