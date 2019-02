Onderzoek humanitaire visa- Verschijning van Melikan Kucam voor KI uitgesteld

Antwerpen - De verschijning van Melikan Kucam (44) voor de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling is maandag uitgesteld naar 12 februari. Het Mechels N-VA-gemeenteraadslid wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Hij zit intussen al drie weken achter de tralies.

“Er worden nog elke dag nieuwe stukken aan het strafdossier gevoegd. We hopen tegen volgende week een duidelijker beeld te hebben”, zegt advocaat Frank Coel, die voor Melikan Kucam optreedt.

De veertiger zit intussen al drie weken in de cel. Hij ging in beroep tegen de bevestiging van zijn aanhouding door de raadkamer, waardoor het nu aan de KI is om te oordelen of hij al dan niet in voorhechtenis moet blijven.

Geen hoger beroep aantekenen

Vorige week werd ook zijn 21-jarige zoon aangehouden voor feiten van mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. Zijn aanhouding werd afgelopen vrijdag bevestigd door de raadkamer in Antwerpen. “In overleg met mijn cliënt werd beslist om geen hoger beroep aan te tekenen, zodat het onderzoek naar zijn persoon vlot vooruit kan gaan”, zegt zijn advocaat John Maes. De zoon blijft dus in de cel en verschijnt over een maand terug voor de raadkamer.