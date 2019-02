Nederlandse bokser hield het ooit 12 ronden vol tegen Muhammad Ali, nu woont hij in een versleten busje met zwerfhonden

Een voormalige Nederlandse bokskampioen (73) leeft al jaren in armoede sinds hij bankroet werd verklaard in 1999. Rudi Lubbers vocht in de jaren zeventig tegen Muhammad Ali - de Nederlander verloor op punten - maar raakte na zijn glorietijd snel aan lagerwal. Hij zwierf de wereld rond met zijn echtgenote Ria om uiteindelijk in Bulgarije te belanden, waar hij in een busje woont en voor talloze zwerfhonden zorgt. Tot Ria met ernstige gezondheidsproblemen in het ziekenhuis werd opgenomen. Lubbers kon de rekeningen echter niet betalen tot zijn verhaal Nederland bereikte en er prompt 12.500 euro werd ingezameld.