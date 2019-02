Zwakbegaafde kroongetuige in tien jaar oude moordzaak trekt verklaringen in: “Politie heeft moordverhaal ingefluisterd”

/ Steendorp / Temse / Dendermonde - De kroongetuige van de moord op Ihsan Celik in 2009 heeft een IQ van 58 en herinnert zich naar eigen zeggen niet wat hij gisteren gedaan heeft, laat staan tien jaar geleden. Eerdere verklaringen werden volgens hem “ingefluisterd door de politie”.

Het verhaal dat Carlo V.H. (28) in 2011 na een ondervraging van zes uur vertelde aan de speurders, bracht het onderzoek naar de moord op de Turk Ihsan Celik (41) twee jaar eerder plots in een stroomversnelling. De knaap, die met een IQ van 58 verstandelijk beperkt is, moeilijk kan lezen of schrijven en bij heel wat huishoudelijke taken de hulp van zijn ouders nodig heeft, getuigde dat hij op die bewuste 22 juni van 2009 op wacht moest staan aan de Lange Dreef in Steendorp terwijl Sahin Ö., Sohaib A. en Abdessalem B.A. in een bosje even verderop het lichaam van de gewurgde Ihsan Celik dumpten en in brand staken.

“Ik zag de vlammen metershoog oplaaien”, liet hij optekenen. Hij vertelde de speurders ook details over de diepvrieskist waarin het lichaam van Celik werd bewaard en hoe het tot tweemaal toe werd vervoerd in de auto van Sahin Ö. Een verhaal dat Carlo V.H. bevestigde door samen met de speurders de plaats waar het lichaam van Celik werd gedumpt aan te wijzen, net als de diepvrieskist waarin het bewaard werd. Ook het gsm-onderzoek van Carlo V.H. bevestigde zijn relaas.

Slachtoffer Ihsan Celik. Foto: bfs

“Als ik niet meewerken zou ik geen eten, drinken of schone lakens krijgen”

Toch zou Carlo V.H. al die gedetailleerde verklaringen opnieuw intrekken. Dat deed hij ook maandag tijdens het proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde, waar hij samen met Sahin O., Sohaib A. en Abdessalem B.A. terechtstond. “Heel dat moordverhaal werd mij ingefluisterd door de politie zelf”, herhaalde Carlo V.H. tientallen keren. “Ze hebben mij tijdens een pauze in de gang gezegd wat ik moest verklaren. Ze beloofden dat ik dan maar een jaar celstraf zou krijgen. Als ik niet met hen wou meewerken zou ik geen eten, drinken of schone lakens krijgen. Ihsan Celik ken ik eigenlijk helemaal niet.”

Aan het begin van het verhoor door de rechter had Caro V.H. gezegd dat hij zich doorgaans niet meer kan herinneren wat hij een dag eerder heeft gedaan. “Opmerkelijk dat u dan wel zo’n grote hoeveelheid informatie kon onthouden die de politie u tijdens die paar minuten pauze over de moord zou ingefluisterd hebben”, merkten de advocaten van de burgerlijke partijen op. “Kan u ons vertellen welke geheugentechniek u daar voor gebruikt heeft?”

Tijdens het tweede deel van de zitting komen vandaag de getuigen aan bod. Onder hen de politiemensen die betrokken waren bij het onderzoek.