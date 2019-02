Geen plaats voor Dries Van Langenhove in tv-programma Tom Waes

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, ziet zijn inschrijving voor ‘Kamp Waes’ in de prullenmand belanden. “We zijn niet op zoek naar politici die op nationaal niveau actief zijn”, klinkt het diplomatisch bij de VRT.

Kamp Waes, het nieuwe Eén-programma van Tom Waes, kent onder de meer dan vijfduizend inschrijvingen één opmerkelijke naam: Dries Van Langenhove. De oprichter van het extreemrechtse Schild & Vrienden, en sinds kort als “onafhankelijke activist” aan boord bij Vlaams Belang, voelde zich geroepen om te proeven van de opleiding voor de Special Forces van het Belgisch leger. “Ik ben gefascineerd door avontuur en uitdagingen. Het blijft natuurlijk een programma van de VRT. Of die mij goed gezind zijn, valt af te wachten”, vertelde hij op Facebook.

Helaas: zijn inschrijving is een maat voor niets. “We zijn nog niet aan de selectie van de kandidaten begonnen. Wat we wel al kunnen zeggen, is dat we voor dit programma niet op zoek zijn naar politici die op nationaal niveau in het politiek debat actief zijn. Daarvoor hebben we andere programma’s, waarin ze uiteraard welkom zijn”, klinkt het bij de openbare omroep.

