Pech voor KV Mechelen: uitspraken van Kaya krijgen nog staartje, ook De Camargo wordt op matje geroepen

De driekoppige commissie van de Pro League moet zich buigen over de uitspraken van Onur Kaya, de aanvoerder van KV Mechelen, na de gele kaart tegen Union die hem een bekerfinale kost. Het management van de Pro League startte maandag de procedure op van het reglement inzake Respect voor Scheidsrechters. Bovendien besliste de Reviewcommissie om Igor De Camargo te laten vervolgen door het Bondsparket.

Om te beoordelen of een verklaring ongepast of denigrerend is ten opzichte van de scheidsrechters, stelde de Pro League een ad-hoccommissie samen. Die bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78). Als het management van de Pro League vindt dat een speler, trainer of bestuurslid de integriteit van de scheidsrechter mogelijks aantast, wordt de commissie ingeschakeld.

Het gaat om verklaringen van Kaya in de pers, waarin hij scheidsrechter Nicolas Laforge onder meer “een gebrek aan empathie” verweet. De Mechelse aanvoerder kreeg in de terugmatch van de halve finales van de Beker van België op bezoek bij Union een gele kaart, en mist daardoor op 1 mei de bekerfinale. Hij opperde ook dat KV Mechelen sinds het uitbreken van het voetbalschandaal benadeeld wordt door de arbitrage.

De commissie zal Kaya nu mondeling of schriftelijk verhoren en geeft op basis daarvan een advies, dat vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur. Dat advies bestaat uit het al dan niet betalen van een boete. In eerste instantie zal die boete 5.000 euro bedragen, bij recidive kan de straf oplopen tot 10.000 euro boete. Dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd in de arbitrage.

Vorige week werd de commissie voor het eerst aan het werk gezet, na uitlatingen van Antwerpcoach Laszlo Bölöni over de VAR. In dat dossier wordt deze week een uitspraak verwacht. .

Reviewcommissie roept Igor De Camargo op het matje

KV Mechelen dreigt ook zijn topschutter te verliezen in de eindfase van de tweede periode in 1B. De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag unaniem beslist om Igor De Camargo te laten vervolgen door het Bondsparket.

De Camargo kwam in het begin van de thuiswedstrijd tegen Westerlo (3-0) weg met geel, nadat de spits bij een duel zijn studs op het scheenbeen van Ambroise Gboho had geplant. De Reviewcommissie was echter unaniem: De Camargo had rood moeten krijgen.

“Het was een gevaarlijke actie van mij”, was De Camargo na afloop eerlijk. “In eerste instantie gaan we met zijn tweeën volop voor de bal. Mijn voet schuift echter door en ik raak hem op zijn scheenbeen.”

“Het was een slecht moment van mij in de wedstrijd, al weet iedereen die me kent dat ik zoiets niet opzettelijk doe. Ik wil elk duel winnen, maar steeds met oog voor de bal. Of ik blij was dat het slechts bij geel bleef? In een wedstrijd zijn er altijd fases waarbij een rode kaart mogelijk is. Maar ja, dit had rood kunnen zijn.”

Het dossier komt volgende week dinsdag (12 december) voor de Geschillencommissie van de KBVB. Als ook scheidsrechter D’Hondt na het zien van de tv-beelden bevestigt dat De Camargo rood had moeten krijgen, kan een schorsing volgen. Komend weekend is