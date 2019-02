Eerste kinderen van ISIS-strijders terug in ons land

/ Beverlo / Beringen - De twee dochters van een Limburgse Syriëstrijdster zijn maandag aangekomen in ons land. De moeder van de meisjes zit in Turkije een celstraf van tien jaar uit. De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de kinderen zal gebeuren.

Beide meisjes van 2 en 4 jaar oud werden in Syrië geboren, als kind van de uitgeweken Amina Ghezzal (29) uit Beverlo (Beringen). Hun vader sneuvelde als ISIS-strijder. Ze beschikken niet over een Belgische geboorteakte, maar door DNA-onderzoek stond hun afkomst vast. Sinds eind 2017 verblijven ze in Turkije. Vanuit België trokken familieleden afwisselend naar daar om voor hen te zorgen.

Een Brusselse rechter verplichtte de Belgische Staat de geboorteakte af te leveren en de kinderen naar ons land te brengen tegen 28 januari, op last van een dwangsom van 5.000 euro per kind per dag. De reisdocumenten werden op tijd afgeleverd, maar de Turkse overheid gaf nu pas de toestemming om de meisjes naar ons land over te brengen.

Familie

‘Omwille van de bijzondere omstandigheden en de noden van de kinderen heeft het parket de jeugdrechter gevorderd’, meldt het parket van Limburg. ‘Deze zal maatregelen nemen in het belang van de kinderen. Het parket blijft in nauw contact met de familie.

Verandering

Al in 2017 besliste de Belgische regering dat kinderen jonger dan tien uit Syrië mochten terugkeren. Maar ons land deed geen inspanningen om de kinderen actief op te halen. Enkele rechterlijke uitspraken brachten daar de voorbije maanden verandering in.