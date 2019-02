Nederlandse voetballer zegt transfer naar Italië af... op advies van God

De Nederlandse voetballer Kingsley Ehizibue weigerde een transfer naar het Italiaanse Genoa voor een wel erg opvallende reden: “Ik heb God gevraagd wat zijn pad was,want als ik naar mezelf luister, eindigt het in teleurstelling”, zegt Ehizibue in een interview met De Volkskrant.

Nochtans was de transfer van Ehizibue zo goed als in kannen en kruiken. Hij zou bij Genua 1.7 miljoen euro per jaar verdienen. Genoeg om zijn familie te onderhouden. Zijn Nederlandse club, PEC Zwolle, kon met de transfer tussen de 2 en 3 miljoen euro opstrijken. Toch zei de Nederlandse voetballer met Nigeriaanse roots nee tegen het Italiaanse geld en volgde hij zijn hart.

Ehizibue reisde samen met Technisch Directeur Gerard Nijkamp af naar Genua waar hij de medische testen aflegde. Toch voelde de Nederlandse voetballer zich niet goed bij de keuze die hij op het punt stond te maken. “De mensen waren vriendelijk en de ontvangst was goed, maar ik was niet zeker van mijn stuk”, weet Ehizibue.

Om een antwoord te vinden op zijn twijfels richtte Ehizibue zich tot God. “Als ik mijn eigen pad volg, leidt het uiteindelijk tot teleurstellingen. bij God weet ik dat het goed komt. Als hij me gezegd had het te doen, dan had ik het gedaan”, zegt de gelovige Kingsley aan De Volkskrant

Beslissing kan op bewondering rekenen

De dag na zijn beslissing deelde Ehizibue het nieuws mee aan Genua, maar een duidelijke reden kon hij hen niet geven: “Ik volgde mijn hart”. De beslissing van Ehizibue kan bij zijn club, PEC Zwolle, op veel bewondering rekenen. Coach Jaap Stam vindt de beslissing moedig, kapitein Bram van Polen vindt dat het Ehizibue siert dat hij niet voor het grote geld koos.

