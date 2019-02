Huisbaas van appartement van waaruit tunnel werd gegraven: “Ze zagen er heel netjes uit. Het waren chique mannen”

Antwerpen - De huisbaas van de woning in de Nerviërsstraat in Antwerpen van waaruit de spectaculaire bankroof bij BNP Paribas Fortis is gepleegd, heeft meer uitleg gegeven over de mannen die het kelderappartement huurden.

“Het waren chique mannen”, zegt hij aan Nieuwsblad.be. “Ze waren duidelijk Joods. Ze deden zich ook voor als joden en huurden de woning ook onder een Joodse naam. Ze zagen er heel netjes uit, niet meteen het type dat tunnels graaft naar riolen.”

Volgens de huisbaas hadden de mannen de eerste maand huur in december betaald. “Dat was via een buitenlandse rekening. In januari hebben ze niet meer betaald. Ik heb dus één uittreksel van betaling.”

Vanuit het kelderappartement van het huis in de Nerviërsstraat, een zijstraat van de Belgiëlei, werd een tunnel gegraven richting de publieke riolering, om van daaruit verder tot aan de bank in de Belgiëlei te geraken. Zondagavond konden de daders op die manier een spectaculaire roof plegen op de kluizenzaal van het bankenfiliaal van BNP Paribas Fortis. Hoeveel de buit bedraagt, is nog niet duidelijk.