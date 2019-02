POLL. Wat vindt u van hetze rond videoref?

De videoref (VAR) staat weer ter discussie nadat Club Brugge tegen AA Gent geen penalty kreeg. Vorige week was het ook al van dat, toen Anderlecht zijn winnende doelpunt tegen Eupen vanuit buitenspel scoorde. Maar tegelijkertijd kwam de videoref de afgelopen weken ook een paar keer heel goed tussen. Door datzelfde Club Brugge een (terechte) penalty toe te kennen op het veld van KV Oostende, bijvoorbeeld. Wat vindt u van de hele discussie rond de videoref? Een storm in een glas water of een serieus probleem voor ons voetbal? Laat het ons hieronder weten!

