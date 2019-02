Fransman ontkent met klem diefstallen: “Ja ik was in het land, maar ik zat bij de prostituees”

Kortrijk / Izegem - Staalhard ontkende de Fransman Faycal H. dat hij eind vorig jaar in Kortrijk en Izegem diefstallen pleegde. Hij gaf uiteindelijk toe dat hij de nacht van de feiten in België was. “Maar niet om te stelen, maar wel om naar de prostituees te gaan”, verdedigde hij zich.

In de nacht van 21 september vorig jaar werd er ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in Izegem. Er werd een dure stofzuiger en onderdelen van een bandschuurmachine gestolen. De gedupeerde eigenaar ging de volgende dag naar de rommelmarkt in Roeselare omwille van het gerucht dat er soms gestolen spullen worden verkocht. De gestolen stofzuiger werd er effectief aangetroffen. Net als een BOSE luidspreker die dan weer werd gestolen uit een wagen die geparkeerd stond op een parking in Kortrijk. Het was de verkoper van het kraampje dat wees in de richting van de veertiger Faycal H. Die ontkende met klem dat hij ook maar in België was geweest die nacht.

Herkend op camera

Later kwam hij op zijn verklaring terug toen bleek dat zijn wagen werd gefilmd door een ANPR-camera in Rekkem. Toen gaf hij wel toe dat hij in België was geweest, maar beweerde dus dat hij naar prostituees in Gent was geweest.

De rechter achtte geen geloof aan het originele alibi en veroordeelde H. tot een effectieve celstraf van twaalf maanden. Het is al de 20ste veroordeling die H. oploopt voor diefstallen. Hij werd in Frankrijk al 17 keer gestraft en in België is het nu zijn derde veroordeling.