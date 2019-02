Man start zoektocht naar katje dat in paniek wegliep na zware crash

De kat is wit met tijgerstrepen. Foto: if

Zuienkerke - In Wenduine is een zoektocht aan de gang naar een katje dat wegliep na een auto-ongeval. Het dier zat in een kooi in de wagen, maar na de knal ging hij in paniek lopen.

Haar baasje raakte zaterdagochtend op weg naar de dierenarts betrokken in een spectaculair ongeval. Langs de Brugsesteenweg ging de 53-jarige Zuienkerkenaar om onbekende redenen uit de bocht en belandde zijn wagen op het dak. Hij raakte zwaargewond. De kat, op het moment van het ongeval in de wagen, kon uit haar kooi ontsnappen en ging in paniek lopen. Het gaat om een wit dier met tijgerstrepen. Een kennis van de man zette nu via Facebook een zoektocht op touw. “In het ziekenhuis vroeg de man meteen om zijn diertje. Samen met zijn partner heeft hij het katje nog opgevoed met de papfles”, vertelt Nele Huysentruyt. “Ik heb ondertussen contact met zijn echtgenote, maar zij is natuurlijk bezig met de toestand van haar man. Daarom wil ik die zoektocht gerust een beetje op mij nemen.”

Maandag zou het katje al op een kilometer van de plaat van het ongeval gesignaleerd zijn. Er is dus nog steeds hoop dat het dier nog thuis raakt. “Iemand liet mij dat via Facebook weten. Hopelijk wordt het een gouden tip”, aldus Huysentruyt. Wie denkt het diertje gezien te hebben, kan contact opnemen met Nele Huysentruyts via Facebook.