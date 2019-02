Internering na aanval met bijl op vrouw en dochter

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft de internering van een man bevolen na het toebrengen van slagen en verwondingen. In de echtelijke woning in Landen ging hij zijn vrouw en dochter te lijf met een bijl.

Julien K. bracht op 22 juli 2014 opzettelijke slagen en verwondingen toe aan zijn vrouw en dochter in hun woonplaats in Landen. Hij haalde daarbij zijn bijl boven. De twee slachtoffers hadden verzorging nodig na de aanval. De kleinzoon zag alles gebeuren en getuigde later tegen zijn grootvader.

Bij een nieuw incident op 25 april 2016 was er een interventie door twee inspecteurs van de lokale politie in Landen. De beklaagde bracht ook hen slagen en verwondingen toe. Hij bedreigde de agenten met zijn bijl.