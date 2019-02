Vijftiger steekt scoutslokaal in brand en “weet van niets meer”

Het lokaal van Scouting in Kriko ging op 24 juli 2018 in vlammen op. Foto: DVH

Gent - Het parket heeft gisteren vijf jaar cel gevraagd voor de man die afgelopen zomer de lokalen van Scouting in Kriko op de Ottergemsesteenweg in brand heeft gestoken. De man staat alles samen terecht voor tien opzettelijke brandstichtingen en een diefstal, maar zegt dat hij van de feiten niets meer weet.

“Ik heb in die periode één keer mijn aansteker laten vallen toen ik iets zocht in een container. Die is toen uitgebrand, maar van die andere branden weet ik niets meer”, zei Serge L. (52) gisteren in de rechtbank. De man wordt nochtans verdacht van tien verschillende brandstichtingen tussen 29 juni en 5 augustus 2018.

“Meneer komt in mei uit de gevangenis en een maand later ontstaan weer brandjes in de ruime omgeving van zijn eigen woning”, merkte rechter Van Mol op. Op elke vraag die hij stelde, antwoordde Serge L.: “Ik weet het niet meer.” Van Mol: “Zo is het makkelijk. De boel in de fik zetten en dan van niets meer weten. Dit had zeer slecht kunnen aflopen.”

Een van de zware branden waarvan L. wordt beschuldigd, is die bij Scouting in Kriko. Op 24 juli ging daar een volledig lokaal in vlammen op.

Niet bekommerd om anderen

Een goede week later, op 2 augustus, stonden tien afvalcontainers van het Q8-tankstation bij het UZ Gent in lichterlaaie. “Die brand sloeg over op een studentenkot, waar heel wat volk aanwezig was”, aldus het parket. “Meneer zegt dat hij is beginnen te drinken na het verlies van zijn zoon, maar met andermans zonen of dochters zit hij blijkbaar niet in.”

Volgens het parket bestaat er geen twijfel over en is L. schuldig aan de tien branden in zijn buurt. Op de camerabeelden in de buurt van zijn woning is te zien hoe de man telkens kort nadat de branden werden aangestoken, thuiskomt. “Heel het land kreunt onder de aanhoudende droogte, en meneer gaat nog wat branden stichten. Ongelooflijk”, aldus rechter Van Mol. “Gelukkig was iedereen door de droogte alert, en zijn rampen vermeden.” Het parket vroeg vijf jaar cel voor L., die al achttien correc­tio­nele veroordelingen heeft verzameld.

“Mijn cliënt werd al veroordeeld voor brandstichting. Telkens wanneer hij buitenkomt, begint hij opnieuw”, zei zijn advocaat, Jesse Van den Broeck. “Gaan we hem nu opnieuw in de hoek zetten, of gaan we hem deze keer begeleiden zodat het stopt?” Volgens meester Van den Broeck zal een langdurige opsluiting van zijn cliënt geen zoden aan de dijk brengen. “Alle straffen met voorwaarden en kansen schieten te kort, want hij is telkens hervallen. Hij moet begeleid worden via de strafuitvoeringsrechtbank, of er zal niets veranderen”, aldus de raadsman.

Rechter Van Mol noemde L. “een gevaar voor de maatschappij” en velt op 18 februari een vonnis.