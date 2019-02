Drie personeelsleden sterven bij ontsporing goederentrein in Canada

Drie personeelsleden van de spoorwegmaatschappij Canadian Pacific zijn maandag omgekomen bij de ontsporing van een goederentrein in British Columbia in het westen van Canada. De trein, die richting westen reed, ontspoorde in de loop van de nacht van zondag op maandag in een nationaal park nabij Field, ongeveer 80 km ten westen van Banff. Dertig tot veertig wagons geladen met graan gleden uit de sporen, aldus woordvoerder David Kairn van het provinciale ministerie van Milieu, die zei dat de locomotief in een rivier is terechtgekomen.

Canadian Pacific (CP) schreef in een verklaring dat het treinkonvooi geen gevaarlijke goederen vervoerde en dat er geen risico’s voor de publieke veiligheid waren.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Het Canadese Bureau voor Transportveiligheid (TSB) heeft een team van onderzoekers naar de plaats van het incident gestuurd.

This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb