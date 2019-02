Hoogzwangere vriendin verongelukte motard koester geen wrok tegenover doodrijder: “Frederick wist gelukkig al dat hij papa zou worden. We hadden zelfs al een naam gekozen”

Brugge / Tielt - Een Bruggeling die in oktober vorig jaar op de Ruise­leedsesteenweg in Tielt de dood veroorzaakte van motorrijder Frederick Cocquyt, is gisteren voor de politierechter verschenen. “We koesteren geen wrok”, zegt de hoogzwangere vriendin van het slachtoffer.

Op 3 oktober vorig jaar keerde Bruggeling F.A. (33) met zijn wagen terug van zijn werk in Pittem. Omstreeks 15 uur volgde hij de Ruiseleedsesteenweg in Tielt, waar hij een stop wou maken aan de Bandencentrale Mortier. Maar omdat hij die voorbij was gereden, ging F.A. met zijn wagen naar de kant en draaide vervolgens de baan over.

Tieltenaar Frederick Cocquyt (36) kwam net op dat moment aangereden op zijn Kawasaki. Hij remde en week nog uit, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Cocquyt kwam met een smak in de linkerflank van de wagen van F.A. terecht en overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

“Veel spijt”

F.A. verscheen gisterochtend voor de politierechtbank en stak er de hand in eigen boezem. “Mijn cliënt zal geen uitvluchten zoeken en is hier om zijn verantwoordelijkheid op te nemen”, pleitte zijn advocaat Dirk Peeters. “Hij heeft enorm veel spijt van het ongeval en denkt er nog dagelijks aan terug. Helaas kan hij de klok niet terugdraaien.”

Peeters benadrukte dat zijn cliënt normaliter een voorzichtige chauffeur is. “Zijn vrienden lachen hem zelfs uit omdat hij altijd zo traag rijdt. Maar die dag was hij een fractie van een seconde onoplettend. Zoiets kan ons allemaal overkomen. Het was een stom ongeval, met bijzonder dramatische gevolgen. Maar welke straf hij ook krijgt: het slachtoffer komt niet meer terug.”

Mild

Het openbaar ministerie vroeg de toepassing van de strafwet voor F.A. De moeder en vriendin van Cocquyt stelden zich burgerlijke partij maar toonden zich gisteren opvallend mild ten aanzien van F.A. “We koesteren geen wrok”, getuigde de vriendin na de zitting. Ze is hoogzwanger en moet eind februari bevallen van het kind van haar overleden partner. “Frederick wist gelukkig al dat hij papa ging worden. We hadden zelfs al een naam gekozen.”

De rechter doet uitspraak op 4 maart.