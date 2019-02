Joke Schauvliege scherp voor klimaatprotesten: “Ik weet wie achter heel die beweging zit, staatsveiligheid heeft me dat verteld”

Op een nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boerensyndicaat van Zuid-Oost-Vlaanderen heeft minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) zich zaterdag bijzonder kritisch uitgesproken over de klimaatmarsen en klimaatspijbelaars. Volgens Schauvliege is er van een “spontane protestactie” geen sprake en maken de acties deel uit van een goed georganiseerde wraakactie, zonder dat de deelnemers dat zelf beseffen.

In de speech suggereert Joke Schauvliege dat de klimaatmarsen en de spijbelacties op donderdag deels opgezet zijn. Dat zou volgens haar te maken kunnen hebben met wraakacties van natuurorganisaties, die maar moeilijk konden verteren hoe toenmalig minister van Landbouw Vera Dua (Agalev/Groen) aangepakt werd op betogingen van landbouwers.

“Toen ik helemaal in het begin minister werd van Natuur en Landbouw hebben een aantal natuurorganisaties letterlijk en onder vier ogen tegen mij gezegd: Wij hebben nog altijd niet verwerkt wat er destijds gebeurd is toen Groen de minister van Natuur en Landbouw leverde.”

“Wraak zal zoet zijn”

Schauvliege heeft het over Vera Dua. “Er is toen een heel grote betoging geweest, een paar keer, vanuit de landelijke beweging samen met de landbouworganisaties. Daar is Vera Dua zwaar op afgerekend.”

“Een aantal natuurorganisaties hebben me letterlijk gezegd toen ik 4,5 jaar geleden startte: Wacht maar, onze wraak zal zoet zijn. Wij zullen ook betogingen doen, maar dan in de andere richting.”

Opgezet systeem

“Wat de voorbije weken in scène gezet wordt op het vlak van klimaat, doet mij dus heel sterk aan die omgekeerde beweging denken”, gaat Schauvliege verder. “Ik denk dat we ons dat gewoon moeten realiseren, dat we ons daar goed bewust van moeten zijn.”

Volgens Schauvliege beseffen veel klimaatbetogers niet dat “ze een stukje mee onderdeel zijn van een systeem dat opgezet is”.

“Ik weet wie achter heel die beweging zit - zowel de zondagse betogingen als de donderdagse spijbelaars. Men heeft mij dat ook verteld vanuit de staatsveiligheid. Dus ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie, maar dat er wel wat meer achterzit dan een spontane solidariteitsactie voor ons klimaat.”

Polarisering

Gevraagd naar een reactie stelde het kabinet van Schauvliege maandagavond dat “de minister blij is dat zoveel jongeren het draagvlak voor toekomstige bijkomende en moeilijke klimaatmaatretgelen vergroten.”

“Zij waarschuwt voor een polarisering tussen landbouw en natuur door de persoonlijke anekdote over de betogingen uit 2004 te vertellen. Zij geeft nog informatie mee over de klimaatbetogingen die zij zaterdag op de dag van de nieuwjaarsreceptie had vernomen”, aldus de reactie.