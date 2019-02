Opmerkelijke noodkreet van natuurgidsen. “Laat die zeehondjes toch alsjeblieft met rust”

Blankenberge / Nieuwpoort - “Laat de dieren gewoon met rust en blijf op afstand.” Deskundigen en natuurgidsen kunnen er niet genoeg op hameren: van zeehonden die op het strand terechtkomen, moet je afblijven. Maar velen slaan die goede raad alsnog in de wind.

Zeehonden op onze stranden, golfbrekers en in onze havens: het is stilaan een vertrouwd beeld geworden. Het aantal grijze en gewone zeehonden in de Noordzee is de laatste jaren sterk toegenomen en dat is eraan te merken. In Nieuwpoort zorgde een aangespoeld jong dier het voorbije weekend opnieuw voor heel wat bekijks en daar zijn deskundigen en natuurgidsen niet bepaald gelukkig mee.

Selfietoeristen

Hoewel er op het strand vaak borden staan met richtlijnen om op afstand van de dieren te blijven - zoals ook in Nieuwpoort het geval is - trekken heel wat kijklustigen zich van die goede raad niet al te veel aan. Mensen willen helpen of met de dieren op de foto. Voor de zeehonden kan al die aandacht echter heel nefast zijn.

“De mensen moeten inderdaad duidelijk geïnformeerd worden over hoe je met zeehonden moet omgaan”, vertelt natuurgids Luc David. “De selfietoeristen moeten de dieren gewoon met rust laten. In deze periode gaat het vooral om grijze zeehonden die met jongen zitten en ze zogen in de duinen. Het exemplaar dat in Nieuwpoort op het strand terechtkwam is waarschijnlijk in zee zijn moeder kwijtgeraakt en zo aangespoeld.”

Veel stress

Dierenverzorgers van Sea Life Centre uit Blankenberge kwamen het zeehondje ophalen. “Het zijn meestal toeristen die ons bellen om ons te verwittigen”, legt Caroline Van Den Bossche van Sea Life uit. “Wij vragen dan eerst om foto's op te sturen. Daarmee kunnen we meteen vaststellen of het om een ziek of gezond dier gaat. Is het ziek, dan komen wij het onmiddellijk ophalen.”

“In dit specifiek geval viel het nogal mee, maar het zeehondje was toch gewond, waarschijnlijk aangevallen door een soortgenoot”, vertelt Van Den Bossche. “Dat kan jammer genoeg gebeuren. We hebben het dan ook voor verzorging meegenomen. In dergelijke gevallen blijft het dier zo'n twee à drie maanden bij ons.” Ook Caroline vraagt formeel om de zeehonden met rust te laten. “We kunnen dat echt niet genoeg benadrukken. Meestal komen de dieren alleen even uitrusten, maar dat trekt onvermijdelijk heel wat kijklustigen aan. Zoiets bezorgt de zeehonden heel veel stress. Ze voelen zich dan opgesloten en kunnen zelfs gevaarlijk uit de hoek komen.”

Bassin gerenoveerd

De dierenverzorgers van Sea Life hebben sinds begin dit jaar al acht grijze zeehonden onder hun hoede genomen. Momenteel wordt in het centrum het zeehonden- en zeeleeuwenbassin volledig gerenoveerd, want dat bleek dringend nodig.