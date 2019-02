Museum deactiveert versnipperaar van wereldberoemde Banksy ‘om te vermijden dat werk verder zou vernietigd worden’

De intussen bekende versnipperaar van het Banksy-schilderij ‘Girl with balloon’ werd gedeactiveerd. Dat heeft het Duitse museum dat het werk nu tentoon stelt gemeld.

Het nieuws ging in de herfst van vorig jaar de wereld rond: net nadat het werk ‘Girl with balloon’ van Banksy geveild was voor maar liefst 1,18 miljoen euro, begon het kunstwerk zichzelf te vernietigen. Kunstenaar Banksy had in het kader van het werk zelf een versnipperaar ingebouwd. Nadat twee derde van het doek vernietigd was, blokkeerde de versnipperaar echter. Bedoeling was dat het hele werk zou versnipperd worden, maar dat was dus niet het geval.

Het werk hangt nu in het Frieder Burda Museum in Baden-Baden in het zuidwesten van Duitsland. Om te vermijden dat het werk toch verder vernietigd zou worden, bijvoorbeeld doordat een bezoeker van het museum de versnipperaar zou activeren, werd die versnipperaar nu gedeactiveerd. “We hebben het frame geopend en het mechanisme gedeactiveerd”, zegt Henning Schaper, directeur van het museum.

Het was oorspronkelijk een vrouw die het schilderij had gekocht. Ze besloot om het te houden, ook nadat het (gedeeltelijk) werd vernietigd. Wellicht is het door de stunt nog in waarde gestegen. Het ‘nieuwe’ werk kreeg ook een nieuwe naam: ‘Love is in the Bin’. Het werk werd door de vrouw uitgeleend aan het museum, voor vier weken.

