José Mourinho gaat (alweer) pijnlijk onderuit

Voormalig Manchester United-trainer José Mourinho heeft voor de tweede keer op enkele maanden een flinke schuiver gemaakt. De Portugees was uitgenodigd in Rusland om een wedstrijd in de nationale ijshockeycompetitie bij te wonen, maar nadat The Special One de opworp had gedaan, ging het mis. Mourinho gleed uit op de rode loper en smakte pijnlijk tegen het ijs.