Haalden overvallers bankroof inspiratie uit populaire tv-reeksen?

Een bank overvallen door er met een tunnel en via riolering binnen te dringen. Het lijkt wel het scenario van een film. Dat de bankoverval in Antwerpen zo uit een fictiereeks lijkt geglipt, ontging ook tv-kijkend Vlaanderen niet. Op Twitter regende het vergelijkingen met De dag, de misdaadserie van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu die momenteel op Vier loopt. “We dachten even dat we met een copycat zaten”, reageerde regisseur Dries Vos gisteren laconiek.

In werkelijkheid vertoont de kraak opvallend treffende gelijkenissen met de Eén-reeks Salamander. Daarin groef het personage van Koen De Bouw een tunnel naar een Brusselse bank waar hij 66 kluisjes kraakte en zonder spoor verdween. “Kan iemand inspecteur Paul Gerardi (het personage van hoofdrolspeler Filip Peeters, nvdr.) bellen?”, merkte een oplettende Twitteraar op.

De bankroof vond plaats in een filiaal van BNP Paribas Fortis in de Belgiëlei in Antwerpen, in de nacht van zaterdag op zondag. Wat de buit is, is nog niet duidelijk.