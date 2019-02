Peters en meters gezocht om mensen een beetje extra liefde te geven: “Het klinkt misschien melig, maar het draait om mensen graag zien”

Lommel -

Het Lommelse peter/meter-project zoekt extra mensen die kinderen willen helpen met hun huiswerk of eens bij ouderen willen langsgaan voor een babbel. “Peters en meters moeten mensen uit hun sociale isolement halen en een beetje liefde geven”, zegt initiatiefneemster Liset Hamblok. “Vorig jaar hielpen we zo 13 ouderen en ruim dubbel zoveel kinderen.” In Balen en Hamont-Achel denken ze er intussen over om iets gelijkaardigs op te starten.