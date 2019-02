Dave werd in elkaar geslagen op parking bij turnwedstrijd van dochter Nanou (7): “Ze spuwden en schopten me in mijn gezicht”

Lille / Hasselt -

Wat een fijne zondagnamiddag moest worden, is voor het gezin van Dave Agemans uit Gierle uitgedraaid op een nachtmerrie. Papa Dave had net zijn gezin afgezet voor een turnwedstrijd van de Hasseltse club Sta Paraat in de sporthal van Runkst. “Hij ging nog even een parkeerplaats zoeken”, vertelt zijn vrouw Sarah. “Maar plots begonnen zes jongeren dingen tegen onze auto te gooien. Dave werd ook aangevallen.”