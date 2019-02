Familie Limburgse weesjes in Syrië: “Haal kinderen naar België”

De familie van ­Jamal El Koua ­(foto), de overleden Syriëstrijder uit Maaseik wiens ­kinderen alleen in een kamp in Syrië vastzitten, wil dat de twee peuters naar België worden overgebracht. “We zullen er alles aan doen om hen hier een thuis te geven.”

De 30-jarige El Koua is op 13 april 2018 gestorven in Syrië. “Dat heeft zijn Nederlandse echt­genote ons toen via WhatsApp laten ­weten”, zegt een ­familielid. Vijf jaar eerder was hij naar Syrië getrokken. De familie hield contact en wist dat hij daar vader was geworden van twee kinderen.

Maar dat zijn vrouw, de Nederlandse Karenia Justiana (31) onlangs in het detentiekamp Ain Issa in Koerdisch gebied is gestorven, kwamen ze pas afgelopen weekend te weten. “Het contact met die vrouw verliep stroef. Ze leefde in een heel andere wereld”, zegt de Limburgse familie. Sinds haar overlijden zitten de kinderen, een meisje van 4 en een jongen van 2, in hun eentje vast in het kamp.

“We zullen hen met veel plezier opvangen. Jamal had twee zussen en drie broers die voor de kinderen willen ­instaan. Zij moeten toch niet gestraft worden voor wat hun ouders gedaan hebben? Wij stonden heus niet te ­juichen toen Jamal naar Syrië vertrok.”

Na één jaar terug

Gisteren landden twee andere kinderen van Syriëstrijders op de lucht­haven van Luik, na één jaar procederen. Al die tijd zaten ze vast in Turkije. Een rechter oordeelde in december dat België hen de nodige pa­pieren moest geven. Intussen heeft de jeugdrechter beslist dat zij bij hun oma mogen intrekken.