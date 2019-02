Populaire deelsteps steeds vaker in het straatbeeld, maar VIAS waarschuwt: “Er zijn ook risico’s aan verbonden”

Veiligheidsinstituut VIAS vraagt met aandrang dat gebruikers van de populaire deelsteps een helm ­opzetten, en bij schemer extra verlichting dragen. “Gebruikers zien deze steps soms te veel als een attractie.” Vooral in Brussel gebeurden er al verschillende ongevallen mee.

Je vindt ze op de gekste plaatsen in het centrum van Brussel en Antwerpen: elektrische deelsteps, waarmee je ­gemakkelijk van plaats A naar plaats B geraakt, én snel ook. Sommige exemplaren halen 25 km per uur.

En dat baart veiligheidsinstituut VIAS zorgen, zeker ook door de nonchalance van sommige gebruikers. “Gelet op de snelheid van deze steps moet je ze gebruiken alsof je met de fiets onderweg bent. Daarom vragen we met aandrang een helm op te zetten, en ook aan extra verlichting of een fluohesje te denken, want de standaard verlichting van zo’n step is veeleer beperkt”, zegt VIAS-woordvoerder Stef Willems.

Buitenlandse studies wezen al uit dat met zulke steps geregeld ongevallen gebeuren. Op de spoed van het Sint-Jans­ziekenhuis in het centrum van Brussel zien ze gemiddeld ­bijna elke dag iemand die gewond raakte na een ritje met zo’n step. Het gaat volgens de spoeddienst bijna altijd om mensen die zelf ten val kwamen, bijvoorbeeld op een kasseiweg, wanneer ze moesten uitwijken of een obstakel niet hadden opgemerkt.

“We zijn zeker niet tegen ­deze deelsteps, maar voor veel mensen is het iets nieuws, ­bijna een attractie, terwijl er toch ook risico’s aan verbonden zijn”, aldus nog Willems. “Dus zorg voor een helm en extra verlichting, draag gepast schoeisel, en matig je snelheid wanneer het wegdek of de drukte dat vraagt.”

Deelstep-aanbieder Bird, actief in Antwerpen en Brussel, beklemtoont dat het gebruikers op het hart drukt “altijd een helm te dragen. In overleg met de overheid hebben we de snelheid ook begrensd tot 18 km per uur.”