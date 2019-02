Belg is toleranter voor holebi’s dan voor moslims

Het gaat de goeie kant op met onze aanvaarding van holebi’s en transgenders. Zowat 88 procent vindt dat lesbiennes, homo­seksuelen, biseksuelen en transgenders vrij moeten zijn om het ­leven te leiden dat ze willen.

Tien jaar ge­leden was dat nog minder dan 79 procent. Dat blijkt uit de studie Call it hate, die in tien Europese landen loopt en waarvoor duizend Belgen werden bevraagd. Opvallend: we zouden sneller tussenbeide komen als een holebi wordt geslagen dan als hetzelfde zou gebeuren met iemand met een donkere huid of met een moslim. Als holebi’s willekeurig worden aangevallen op straat, voelen we ook meer mee dan als dat gebeurt bij een Pride-betoging. “Dat neigt naar het je hebt het zelf gezocht-argument en dat is wel verontrustend”, zegt Jeroen Borghs van vereniging Cavaria.