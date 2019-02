Deze scholier is de Nederlandse Anuna

De wekelijkse betogingen van Anuna De Wever en Youth For Climate krijgen nu ook een Nederlandse editie. Stijn Warmenhoven (17, foto) uit Den Haag trekt – naar het Bel­gische voorbeeld – voortaan de Nederlandse klimaatspijbelaars.

Hij zag de Belgische scholieren week na week door de straten van Brussel stappen en vroeg aan zijn vrienden of ze zoiets ook niet in Nederland nodig hadden. Stijn trekt op 7 februari naar Den Haag en hoopt dat er 3.000 scholieren zullen opdagen. En dat zou weleens kunnen lukken. Op Instagram heeft Youth For Climate NL al 8.600 volgers.