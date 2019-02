Kindjes van ISIS-strijdster eindelijk herenigd met Belgische grootmoeder: “Hoe zij het haar van de meisjes kamt, is beter dan 100.000 therapiesessies”

De twee dochtertjes van de Beringse ISIS-strijdster Amina zijn maandagnamiddag in België aangekomen. De familie in Beringen wachtte de kinderen van twee en vier jaar oud de hele dag op met ballonnen, hopend op goed nieuws van de jeugdrechter. “Ik wacht in spanning af”, zei ook grootmoeder Rachma Ayad maandagavond. “Ik hoop dat ik ze snel mee haar huis krijg.” Tot laat op de avond dan toch het verdict viel: de kinderen mogen met oma Rachma naar Beringen.

Amina Ghezzal (29) vluchtte eind 2017 met haar kinderen weg uit Syrië. Ze zit in Turkije in de cel, waar ze tot tien jaar is veroordeeld. Daardoor zitten haar kinderen al een jaar vast in Turkije ...