Nieuw boek schetst vernietigend beeld van machtige Franse presidentsvrouw die steeds vaker gehaat wordt: “Ze droomden ervan dat ze doodging”

Fransen zeggen graag dat privacy heilig is. Maar blijkbaar is die van Brigitte ­Macron dat niet. Over haar – en haar man uiteraard – is zopas een vijfde boek verschenen in amper anderhalf jaar tijd. In Madame la présidente wordt uit de doeken gedaan welke invloed La Première Dame heeft op de politieke beslissingen van haar man. Die blijkt behoorlijk groot. Zodanig zelfs dat Brigitte Macron stilaan de gebeten hond is. Zowel in het Elysée als op de straat.