Het probleem tussen Club Brugge-kapitein Ruud Vormer en trainer Ivan Leko doorgelicht: “Deze strijd kan Leko nooit winnen”

Club-trainer Ivan Leko heeft een probleem. Nadat zijn aanvoerder Ruud Vormer zijn gezag in vraag heeft gesteld tegen AA Gent, moet hij vandaag voor de training brokken lijmen. Is de Kroaat het slachtoffer van een opstandige speler of heeft hij de ­situatie zelf in de hand gewerkt? “Eén zaak is ­duidelijk, deze strijd kan een trainer nooit winnen”, getuigen ervaringsdeskundigen.